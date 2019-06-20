Diyarbakır emniyeti, trafikte makas atarak başkalarının hayatını tehlikeye sokanlara geçit vermiyor.

Aniden ve art arda şerit değiştiriyorlar. Trafikte seyredenlerin hayatını riske atıyorlar. Bu görüntülere dur demek için trafik ekipleri teyakkuza geçti. Diyarbakır emniyeti, kentin farklı güzergahlarında uygulama noktaları oluşturdu.

Son olarak kentin en işlek bulvarlarından biri olan Urfa Bulvarı üzerinde makas atan ve kural ihlali yapan bir araç kent güvenlik sistemi ile takibe alındı.

Kent güvenlik sistemi ile izlenen aracın anlık bilgileri bir yandan kaydedilirken diğer yandan kontrol noktasındaki ekiplere haber verildi. Ekipler aracı durdurduktan sonra cezai işlem uyguladı.

Kaynak: TRT Haber