Kaza, Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu'nda meydana geldi. Bölgede etkisini gösteren yoğun sağanak yağıştan dolay meydana gelen kazada, bazı sürüler araçlarını yol kenarına park etti. Bu sırada hızını alamayan bir tır sürücüsü önünde seyreden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve tır viyadükten düştü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görnütülendi. Araç içinde sıkışan sürücülerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: TRT Haber