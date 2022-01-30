Kaza, D-100 Karayolu Kartepe Köseköy mevkiinde meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, D-100 Karayolu İzmit istikametinde ilerleyen otomobil makas attığı anda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Otomobilde cep telefonuyla çekim yapıldığı sırada yaşanan kaza anı kaydedildi. Ayrıca, arkadan gelen bir otomobilin araç içi kamerası da kaza anını görüntüledi.