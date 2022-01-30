Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 23:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Makas atarken kaza yaptı: O anlar kamerada
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde makas atarken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kaza anı kameralara yansıdı.
Kaza, D-100 Karayolu Kartepe Köseköy mevkiinde meydana geldi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, D-100 Karayolu İzmit istikametinde ilerleyen otomobil makas attığı anda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Otomobilde cep telefonuyla çekim yapıldığı sırada yaşanan kaza anı kaydedildi. Ayrıca, arkadan gelen bir otomobilin araç içi kamerası da kaza anını görüntüledi.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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