Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 23:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Ege Denizi'nde İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.09'da, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,01 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Dikili ilçesine 10,48 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 30, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 10.48 km. Dikili (Izmir)
Tarih-Saat : 30.01.2022, 23:09:25 TSİ
Enlem : 38.9638 N
Boylam : 26.6726 E
Derinlik : 7.01 km
Detay : https://t.co/oqvu0R53MP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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