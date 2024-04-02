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Türkiye
DHA 02.04.2024 10:54

Makas atarak ilerleyen sürücü iki otomobile çarpıp kaçtı

İstanbul'da makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü iki otomobile çarpıp kaçtı. Otomobillerden biri bariyerlere çarparak durabildi. Otomobildeki iki kişi yaralanırken kaza anı, araç kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu Samandıra istikametinde makas atarak hızla ilerleyen otomobil sürücüsü, önce orta şeritte ilerleyen Mustafa O. yönetimindeki otomobile, daha sonra sol şeritteki otomobile çarptı.

Ailesiyle birlikte bayram tatili için memleketi Safranbolu'ya giden Mustafa O., çarpmanın etkisiyle yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Makas atan otomobil sürücüsü ise durmadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan otomobilde bulunan Mukadder O. ve Nazmiye O. yaralanırken, sürücü Mustafa O. ve Behice O. kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kaza anı, araç kamerasına yansıdı.

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