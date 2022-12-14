Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 19:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Makas atan tır nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
[Fotograf: AA]
Çorum'un Alaca ilçesinde yolda makas atan tırın sürücüsü yaralandı, kaza nedeniyle Çorum-Yozgat yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Hüseyin Karaca idaresindeki tır, Çorum-Yozgat kara yolu Alacahöyük Kavşağı'nda makas attı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı. Tırın kasasının vinçle çekilmesinin ardından yol, ulaşıma açıldı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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