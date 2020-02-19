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Makas atan sürücü araçtan fırladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaza yapan otomobilin sürücüsü araçtan yola savruldu. O anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Mertcan Bahçeci idaresindeki otomobil, Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, yol kenarındaki reklam panosuna çarptı.
Kazada, araçtan dışarıya savrulan Bahçeci, yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Bahçeci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: DHA]
Kaza anı bir yolcu minibüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, Bahçeci´nin önündeki aracın sağından geçmeye çalıştığı sırada yol kenarındaki reklam panosuna çarparak otomobilinden yola savrulması ve ayağa kalkması yer alıyor.
Etiketler: muğla haberleri makas atan sürücü güvenlik kamerasıSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 20:06
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