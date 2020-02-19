Milli Eğitim Bakanı'ndan okullara 'çelme' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençler arasında yayılan ve ciddi tehlikeler doğurabilecek 'çelme takma' oyununa karşı tüm okulların uyarıldığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin birbirlerine 'çelme takma' gibi tehlikeli hareketlerde bulunmaması için okulların uyarıldığını söyledi.
Bakan Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelerde yer verdi:
"Üç gencin yan yana zıpladığı ve yandakilerin ortadaki arkadaşlarına çelme takıp yere düşürdüğü bir oyun yayılıyor gençler arasında. Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen."
Üç gencin yan yana zıpladığı ve iki yandakinin ortadaki arkadaşına çelme takıp zıplarken yere düşürdüğü bir oyun yayılıyor gençler arasında. Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 19, 2020
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