Vanlı çocuklar yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutluyor.

Edremit Belediye Başkanı Say da her yıl 23 Nisan'da makam koltuklarının çocuklara devredilmesi geleneğini sürdürmek için etkinlik düzenledi.

Makam koltuğunu 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Zeynep Runem Parin'in yaşadığı eve taşıyan Say, öğrenciye makam koltuğunu devrederek bir günlüğüne başkanlık yapmasını sağladı.

Eve getirilen makam koltuğuna oturan minik öğrencinin ilk icraatı, "Alo 153" hattını arayarak sokak hayvanları için yem talebinde bulunan vatandaşa dönüş yapmak oldu.

Daha sonra ilçeye dair projelerle ilgili bilgi almak amacıyla birim müdürleriyle telekonferansla toplantı yapan Parin, Mazlum Karahan isimli vatandaşın şikayetinin giderilmesi için talimat verdi.

Bir günlük de olsa başkanlık koltuğuna oturmaktan duyduğu mutluluğunu dile getiren Parin, makam koltuğunu eve getirerek kendisine devreden Başkan Say'a teşekkür etti.

Say ise öğrencilerin bu anlamlı günde koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamamasının, 23 Nisan'ın kutlanmayacağı anlamına gelmediğini belirterek, "Biz bugün ilçemizde oturan 6 yaşındaki Runem Parin'in misafiriyiz. Temsili de olsa Parin, Edremit Belediye Başkanlığını yürüttü. Sahadan gelen Çevre Koruma Müdürlüğümüzü de ilgilendiren bir hayvanseverimizin talebini alıp ilgili müdürlüğümüze iletti. Bu çalışmasından dolayı öğrencimizi kutluyoruz. Tüm hemşerilerimizin bayramını kutluyoruz." diye konuştu.