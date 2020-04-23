23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçirirken, muayene ihtiyacı olan çocukları mutlu etmeyi amaçlayan hastane, farklı bir konsept hazırladı.

Bu kapsamda hastanenin evde sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen ailelerin evine giden çocuk doktorları, "Superman" kostümü giydi.

Tedavi için evlerine çağırdıkları doktorları karşılarında "Superman" kıyafetiyle gören aileler ve çocuklar, hem şaşkınlık hem mutluluk yaşadı.

Çankaya'da yaşayan anne Zeynep Yılmaz, birkaç gündür soğuk algınlığı şikayeti olan 8 yaşındaki oğlu Burak için hastaneden doktor talebinde bulunduğunu, "Superman" kostümlü doktoru karşılarında görünce şaşırdıklarını, uygulamadan memnun kaldıklarını ifade etti.

Evden çıkma kısıtlamasına tabi 8 yaşındaki Burak Yılmaz da sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadığını belirterek "Kıyafetini çok beğendim. Benim için çok güzel 23 Nisan hediyesi oldu. Çok şaşırdım, böyle bir şeyi beklemiyordum." dedi.

"Salgın dolayısıyla çocuklar 23 Nisan'ı doya doya kutlayamıyor"

Adrese "Superman" kostümüyle giden Doç. Dr. Tarık Purtuloğlu ise "Tarihimizde ilk defa belki de çocuklarımız bu 23 Nisan'ı salgın dolayısıyla doya doya yaşayamayacaklar. Belki daha sonraki dönemlerde bununla ilgili birtakım kutlamalar olacak ama bugün itibarıyla yaşayamayacaklar gibi görünüyor. " ifadelerini kullandı.

"Hem onlara sürpriz olsun hem de onları mutlu edelim diye bu kıyafetle muayeneye geldik." diyen Purtuloğlu, koronavirüsle mücadele döneminde evde kalma tedbirine uymanın önemine dikkati çekti.

Purtuloğlu, Burak'ı muayene ederek tedavisini düzenledi.