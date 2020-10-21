İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada firari konumda olan sanık Dündar'ın mal varlığına el konulması kararına, Dündar'ın avukatı tarafından itiraz edildi.

Yasa gereği bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen itiraz, mahkeme heyeti tarafından değerlendirildi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını usul ve yasaya uygun bularak avukatın itirazının reddine hükmetti.

Dava dosyası kararla birlikte yeniden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.