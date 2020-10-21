Telefon dolandırıcıları bu kez farklı bir yöntemi devreye soktu. Yeni tip koronavirüsü (COVID-19) bahane eden dolandırıcılar, Yozgat'taki bir banka müşterisini hedef aldı.

Vatandaşa, pandemi nedeniyle bankadaki memurla yüz yüze görüşeceğini, bütün işlemlerini evde yapacağını söyleyen dolandırıcılar, mağdur Mustafa Kapı'yı telefonuna uzaktan erişim programı kurmaya ikna etti. Böylece cep telefonundan mobil bankacılığa girdiler ve 28 bin 200 lirayı kendi hesaplarına aktarmak istediler.

İnternet bankacılığı olduğu için telefonuna mesaj geldiğini belirten Kapı, mesaj gelir gelmez polise, bankaya durumu bildirdiğini, şüphelilerin İstanbul Ümraniye'de suçüstü yakalandığını söyledi.

Emniyet, parayı çekemeden gözaltına alınan zanlıyla bağlantılı kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.