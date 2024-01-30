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Türkiye
DHA 30.01.2024 13:35

Mahkeme boş tahliye taahhütnamesini geçerli kabul etti

Ankara'da bir ev sahibi, kira sözleşmesi yaparken imzalattığı 'tahliye taahhütnamesi' ile kiracısına dava açtı. Kiracı, taahhütnamenin boş olduğunu ve sonradan doldurulduğunu iddia etti. Ancak mahkeme, tahliye taahhütnamesini geçerli sayarak tahliyeye karar verdi.

Mahkeme boş tahliye taahhütnamesini geçerli kabul etti

F.T, evden çıkması talebini kabul etmeyen kiracısı K.Y.ye, kira sözleşmesiyle birlikte imzalattığı 'tahliye taahhütnamesi' ile tahliye davası açtı.

Kiracı K.Y, tahliye taahhütnamesinin kendisi tarafından boş verildiğini; sonradan ev sahibi tarafından doldurulduğunu iddia ederek, davanın reddini istedi.

Ankara 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada tahliye taahhütnamesi geçerli sayılarak, kiracı hakkında tahliye kararı verildi. Karar, Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi tarafından da onandı.

Yargıtay kararının gerekçesinde; davalı kiracının tarih bölümü boş olan taahhütnameye imza atarak, davacı ev sahibine istediği tarihi yazma yetkisi verdiği ve sonucuna katlanmak zorunda olduğunu belirtildi. Ayrıca söz konusu taahhüdün kiralanan mülkün tesliminden önce verildiği veya taahhütnamede yazılı tarihin sonradan ev sahibi tarafından doldurulduğu iddiasını ispat yükümlülüğünün de davalı kiracıda olduğuna hükmetti.

"Tahliye taahhüdü ile ilgili yerleşmiş Yargıtay kararı oluştu"

Avukat Senem Yılmazel, tahliye davalarında ciddi bir artış olduğunu söyleyerek, "Tahliye taahhüdü ile ilgili yerleşmiş Yargıtay kararı oluştu. Tahliye taahhütnamesinde kira kontratı ile aynı tarih yazıyorsa bu geçersizdir. Ama kiracı boş bir tahliye taahhüdü verdi ise bu ev sahibi lehine bir belgedir. Şu an Yargıtay bu konuda yerleşmiş bir içtihat oluşturmuştur. İmzalanan bomboş bir tahliye taahhütnamesi de olabilir. Yalnızca tahliye tarihi de boş bırakılmış olabilir. Yargıtay kararları gereğince bu geçerli bir tahliye taahhüdüdür. Ancak kiracının bunun aksini ispatlaması gerekir. Bu da çok zor bir ispat yoludur. Dolayısıyla bu tip tahliye taahhütnameleri ev sahipliği lehine bir belgedir. Sözleşmeler, karşılıklı yapılır. Her iki tarafın sözleşme özgürlüğü vardır. İki taraf da ister sözleşmeyi imzalar ister imzalamaz. Borçlar kanunu ve icra iflas kanunu kiracı lehinedir. Dolayısıyla aslında ev sahiplerinin daha çok dikkat etmesi gerekiyor bu konuda` dedi.

"Kira uyarlama, kira tespit davası açabilirler"

Kiralara yapılacak zammın yüzde 25 ile sınırlı tutulmasının kiracıyı koruyan bir madde olduğunu belirten Yılmazel, şöyle devam etti:

"Ev sahiplerinin de hakları bulunmakta. 5 yıla kadar süreli olan kira sözleşmeleri için 'kira uyarlama davası' açılabiliyor. 5 yıldan uzun süreli sözleşmeler için ise 'kira tespit davası' açılabilir. Aslında bu iki dava da her ne kadar hukuki düzenlemeleri farklı olsa da aynı amaca hizmet ediyor. İkisi de değişen piyasa koşullarına göre kiranın rayiç bedele uyarlanmasını sağlayan davalardır. Ev sahipleri, eğer kira sözleşmesi süresi 5 yıla kadarsa 'kira uyarlama davası' açıp, bedel çok altta kaldıysa kiranın artırılmasını isteyebilir. Eğer 5 yıldan uzun süreli bir kira sözleşmesi ise 'kira tespit davası' açabilir. Yüzde 25'ten daha fazla bir kira artışını dava yoluyla alabilirler.

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