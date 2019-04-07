Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca, suç mağdurlarının kendilerine tanınan hak ve yardımlar hakkında bilgilendirilmesi ve adalete erişimi güçlendirmeye yönelik çalışmalarda önemli bir adım atıldı.

Adalet Bakanı Gül'ün onayıyla, adliyelerde suç mağdurlarına çeşitli hizmetler verecek Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinin kurulması kararlaştırıldı.

İlk müdürlüğün açılışı yarın gerçekleştirilecek

Bu kapsamda pilot olarak belirlenen İstanbul Anadolu, Adana, Eskişehir, İzmir, Malatya, Rize ve Samsun adliyelerinde, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlükleri oluşturuldu.

İlk müdürlüğün açılışı yarın gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, düzenlenecek törenle İstanbul Anadolu Adliyesindeki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün açılışını yapacak.

Mağdurlara duygusal destek

Uygulamayla, suç mağdurlarına yönelik olarak Türkiye'de ilk kez duygusal destek veriliyor.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde suç mağdurlarına adli sürece ilişkin bilgilendirme yapılacak.

Psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıların görevlendirileceği müdürlüklerde uzmanlar tarafından tüm adli süreci kapsayacak şekilde mağdurlara psikolojik destek verilecek.

Pilot uygulamanın ardından müdürlükler, ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Kaynak: AA