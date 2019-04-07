Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, yerel seçim sonuçlarına ilişkin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın ifadelerine yönelik Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.

Timmermans'ın ifadelerinin hayal kırıklığı ve şaşkınlıkla karşılandığına dikkati çeken Aksoy, Türk halkının yerel seçimlerde nadir görülen bir katılım oranıyla sandığa gittiğini ve demokrasiye bağlılığını tescil ettiğini belirtti.

“AB'nin çifte standartlarının başka bir örneğini oluşturmuştur”

Aksoy, "Milletimizin sandıkta verdiği mesaj Türkiye'de istikrar ve güven ortamının devamına olan inanç ve desteğinin yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Aksoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Buna rağmen, AB yetkililerinin henüz bazı yerlerde resmi sonuçlar açıklanmadığı halde buralardaki sonuçların tanınması yönünde yaptığı çağrılar talihsiz bir gaf olarak kayıtlara geçmiştir. Hukuki çerçevede ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu nezdinde yapılan itiraz ve başvuruların sonucunu beklemek hukuka saygının bir gereğidir. Bu nedenle söz konusu ifadeler, demokratik ve hukuki değerlere bağlılık anlamında son dönemde daha da fazla sorgulanmakta olan AB'nin çifte standartlarının başka bir örneğini oluşturmuştur.

Türkiye reform kararlılığını samimiyetle ve aynı sağlam iradeyle sürdürmektedir. Milletimizin demokrasiye olan bağlılığı 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha tescillenmiş olup, reform kararlılığımız ortadayken Avrupa Birliği yetkililerinin hukuki sürece saygı göstermeksizin keyfi ve aceleci açıklamaları büyük bir talihsizlik olmuştur. AB yetkililerini siyasi heves ve tercihleri uğruna Avrupa Birliği'nin temsil ettiği demokratik ve hukuki değerleri aşındırmamaya davet ediyoruz."

Türkiye'deki yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Timmermans, demokratik ilkeleri izleme çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA