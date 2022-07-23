Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
LPG’li otomobil alev aldı
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ Çorlu'da tamire götürülen LPG’li otomobilde yangın çıktı. Sürücü araçtan atlayarak kurtuldu, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Aykut Seyreksakal, otomobilini marş motorundaki arıza nedeniyle tamire götürmek için yola çıktı.
Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 1'inci Sokak üzerinde seyreden aracın motor kısmında yangın çıktı.
Yangını fark edip araçtan atlayan sürücü Seyreksakal, vatandaşlardan yardım istedi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Son Haberler
- 14:59
- 15:02
- 14:44
- 14:28
- 14:14
Sıradaki Haber
Alınan önlemler Bozkurt'u felaketten korudu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz