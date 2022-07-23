Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'dan acı haber: 2 kız kardeş gölde boğuldu
[Fotograf: AA]
Hasankeyf'te serinlemek için baraj gölüne giren 2 kız kardeş boğularak hayatını kaybetti.
Palamut köyünde serinlemek amacıyla baraj gölüne giren 4 kadın akıntıya kapıldı.
Çevrede bulunan köylülerin yardımıyla iki kadın gölden çıkarıldı, Fatma ve kardeşi Evin Taymur bir süre sonra gözden kayboldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, 2 kardeşin cesedini gölden çıkardı.
Cesetler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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