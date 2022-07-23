Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobil tırla çarpıştı. 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ankara istikameti Cankurtaran mevkiinde seyreden Semih Sert idaresindeki otomobil, İ.G.'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.
Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sümeyra ile Ahsen Sert, sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sümeyra Sert, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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