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Lokomotifin çarptığı çocuklardan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de arazide koyun otlatan 2 çocuğa lokomotif çarptı. Çocuklardan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Kayseri Örenşehir Mahallesi'ndeki arazide koyun otlatan 15 yaşındaki Mükremin Tangıç ve 16 yaşındaki İbrahim Özmen, bulundukları yerin yakınından geçen demir yoluna doğru ilerleyen eşeğin peşinden gitti.
Bu sırada lokomotifin çarptığı Tangıç olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Özmen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine gelen Tangıç'ın yakınları sinir krizi geçirdi.
Çocuğun cansız bedeni, incelemenin ardından İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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