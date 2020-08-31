Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da terör örgütü propagandasına hapis cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanıktan biri, hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Ş.S. ve C.T. ile avukatları hazır bulundu.
Sanık Ş.S. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatine karar verilmesini talep etti.
Diğer sanık C.T. de üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa sundu.
Mahkeme heyeti, Ş.S'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.
Son Haberler
- 11:37
- 11:42
- 11:49
- 11:24
- 11:13
Sıradaki Haber
Adana'da uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz