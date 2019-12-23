Türkiye

Lodos sebebiyle deniz ulaşımında seferler iptal

23 Aralık 2019 Pazartesi 12:20 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 12:27

İstanbul ve çevresinde etkili olan lodos nedeniyle İstanbul Şehir Hatları AŞ ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) Hatlarında bazı seferler yapılamıyor.

[Fotoğraf: AA]