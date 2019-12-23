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Bursa'daki deniz ulaşımında yeni sefer iptalleri23 Aralık 2019 Pazartesi 12:03 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 12:05
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 3'ü daha fırtına nedeniyle iptal edildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle 07.00-14.25 saatlerindeki 9 sefer de programdan kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
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