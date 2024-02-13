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Türkiye
AA 13.02.2024 09:52

KVKK'den görüşmelerin kaydının paylaşılması kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), müşteri ile banka görevlisi arasındaki görüşme kaydının, ilgililerin talebi halinde verilmesine karar verdi.

KVKK'den görüşmelerin kaydının paylaşılması kararı

KVKK'nin kararına göre, bir kişi, bir bankanın müşteri temsilcisi ile yaptığı görüşmenin ses kaydının kendisine verilmesini istedi. Talebi banka tarafından reddedilen kişi, KVKK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KVKK, bankanın, Bankacılık Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca çıkartılan "Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda kayıtları paylaşamadığını tespit etti.

İlgililerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanabilmeleri adına görüşme kayıtlarını alabileceğine hükmeden KVKK, görüşmede varsa üçüncü kişilere ait verilerin çıkarılması/maskelenmesi önlemleri alınarak ses kayıtlarının gönderilmesi yönünde bankayı talimatlandırdı.

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