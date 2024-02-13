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Türkiye
AA 13.02.2024 09:11

İzmir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İzmir'de jandarmanın Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlediği operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından yürütülen soruşturmada, dijital verilerin incelenmesi ve teknik takip sonucu FETÖ'nün İzmir ili güncel yapılanması içerisinde oldukları suçlamasıyla 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Ekiplerce düzenlenen operasyonda zanlılardan 4'ü yakalandı, birinin yurt dışında olduğu belirlendi. 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Adreslerdeki aramalarda bulunan 4 cep telefonu ve SIM kart ile bir dizüstü bilgisayara el konuldu.

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İzmir FETÖ Terörle Mücadele
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