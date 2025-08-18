Açık 24.8ºC Ankara
AA 18.08.2025 07:52

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 20 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 20 yaralı

Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden yolcu otobüsü, Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkiinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada saat 06.15'te İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkiinde Tokat'tan Tekirdağ istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptığı bildirildi.

İlk belirlemelere göre otobüsteki 35 yolcudan 3'ünün hayatını kaybettiği, yaralanan 20 kişinin bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilerek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Otobüs Son Dakika Tekirdağ Tokat
