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Kuzey Marmara otoyolunda kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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Kuzey Marmara otoyolunda kaza: 1i ağır 2 yaralı

Kaza saat 06.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

A.K. idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce bariyerlere çarptı daha sonra bariyer üzerinde takla attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü A.K’yi çıkarttı. Kazada yan koltukta oturan şahıs ise otomobilden kendi imkanları ile çıktı. Kazayı yan koltukta oturan şahıs hafif sıyrıklarla atlatırken, sürücü A.K. kazada ağır yaralandı.

Otomobilden içki şişeleri çıktı

Öte yandan kaza yapan otomobilden çıkan içki şişeleri dikkat çekti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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