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Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kuyumculara sahte altın satmaya çalışan biri kadın 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kuyumculara sahte altın satmaya çalışan kişilerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler yaptığı araştırmada, şüphelilerin araçla Elbistan istikametine gittiklerini tespit etti. İlçe girişinde durdurulan araçta dolandırıcılık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Y.E.K., F. K. ve K.G. gözaltına alındı.
Araçta yapılan arama ise biri gerçek 5'i sahte 6 bileklik ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için Afşin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Etiketler: sahte altın KahramanmaraşSon Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 15:59
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