Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 18 ile "sarı" kod uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 18 il ise şöyle:

Adana: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ağrı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Artvin: Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor

Batman: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Bingöl: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Bitlis: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Diyarbakır: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Elazığ: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum: Kuvvetli yağış bekleniyor

Hatay: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Kars: Kuvvetli yağış bekleniyor

Mardin: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Muş: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Osmaniye: Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rize: Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor

Şanlıurfa: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Trabzon: Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor

Van: Kuvvetli yağış bekleniyor

İçişleri Bakanlığı: Dikkatli ve tedbirli olun

İçişleri Bakanlığı, NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda bugün Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'in kuzeyi, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ile Erzurum, Ağrı, Van'ın kuzeyi ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de görülecek sağanağın Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Ayrıca Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ilçeleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları önem taşıyor.

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.