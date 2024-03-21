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Türkiye
TRT Haber 21.03.2024 09:48

Kuvvetli yağış uyarısı: Sağanak ve kar yağışına dikkat

Doğu Akdeniz'in, İç Anadolu'nun ve Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Sağanak ve kar yağışına dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın çevre ilçeleri, (Konya hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in, İç Anadolu'nun ve Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. 

Yağışların sabah saatlerinden itibaren Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Şanlıurfa’nın kuzey ve doğu, Elazığ’ın doğu, Muş’un güney ve batı ve Mardin’in doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Sağanak ve kar yağışına dikkat

Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla sıcaklıkların düşmesiyle 1200 metre üzeri rakımlı kesimli yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, gece saatlerinde bölgenin batısında etkisini kaybetmesi, doğusunda ise yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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Öte yandan sağanak beklenen Adana, Kahramanmaraş, Mardin, Osmaniye ile karla karışık yağmur ve kar beklenen, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Muş, Siirt, Tunceli, Batman ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. 

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