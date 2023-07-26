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Türkiye
AA-DHA 26.07.2023 17:58

Kütahya'da orman yangını: Yerleşim yerleri tehdit altında

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, 7 farklı noktada devam eden yangına müdahale ederken, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bazı köylerde de tahliyeler başladı.

Kütahya'da orman yangını: Yerleşim yerleri tehdit altında

Gevrekler köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, geniş bir alana yayılarak devam ediyor.

Ekipler, 7 farklı noktada devam eden yangına müdahale ederken, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Aydınlar Köyü tahliye edilirken, Erikli Köyü’nde de tahliye çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yangına müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü personellerinden biri dumandan etkilenirken, 2 kişinin kolunda ise yanık oluştu. 3 kişiye bölgede bulunan ambulanslarda sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Vali Çelik, bölgede çalışmaları takip etti

Öte yandan bölgeye sevk edilen bir yangın söndürme helikopteri de saat 18.00 itibarıyla havadan müdahaleye başladı. Kütahya Valisi Ali Çelik de bölgeye giderek hem çalışmaları yerinde takip etti hem de karadan müdahale ekiplerine yardım etti.

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