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Türkiye
AA 02.12.2024 11:22

Kütahya'da işçileri taşıyan midibüs şarampole savruldu: 1 ölü, 7 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde işçi taşıyan midibüs şarampole savruldu. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kütahya'da işçileri taşıyan midibüs şarampole savruldu: 1 ölü, 7 yaralı

İ.A. idaresindeki Eti Maden Bor İşletmelerine ait işçi servisi, Emet-Tavşanlı kara yolu Günlüce köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole savruldu.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü İ.A, işçiler Hasan A, Ali Rıza G, Recep K, Gökhan K, Halil İbrahim S, Recep Ş. ve Yüksel K. sağlık ekiplerince Emet ve Tavşanlı'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Yüksel K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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