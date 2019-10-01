Kütahya'da hemzemin geçitte kaza: 3 yaralı01 Ekim 2019 Salı 02:04 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 02:46
Kütahya'da tren hemzemin geçitte çöp kamyonuna çarptı. Kazada üç kişi yaralandı.
Kütahya'da hemzemin geçitte M.S. yönetimindeki lokomotif, Ümit Çakır'ın kullandığı Kütahya Belediyesine ait 06 BKH 490 plakalı çöp kamyonuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle çöp kamyonu devrilirken, lokomotifin arka bölümü raydan çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 yaralı hastaneye kaldırıldı
Kazada, kamyon sürücüsü ile araçta bulunan temizlik işçileri Mustafa Demiral ve Ali İhsan Güncü yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Lokomotifin makinisti ve yardımcısı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA