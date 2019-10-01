Bursa'nın İnegöl ilçesinde Erdoğan H.’ye ait 16 AY 0627 plakalı karavan minibüs park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Dumanların yüksekliğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

[Bursa'da park halindeki araç bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Fotoğraf: İHA]

Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Daha sonra gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Karavanda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA