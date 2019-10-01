Türkiye
Bursa'da park halindeki araç yandı01 Ekim 2019 Salı 00:18 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 00:23
Bursa’da park halindeki bir karavanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Karavanda maddi hasar meydana geldi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Erdoğan H.’ye ait 16 AY 0627 plakalı karavan minibüs park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Dumanların yüksekliğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Bursa'da park halindeki araç bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Fotoğraf: İHA]
Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Daha sonra gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Karavanda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA