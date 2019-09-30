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Manisa'da öğrenci servisi devrildi: 12 yaralı30 Eylül 2019 Pazartesi 18:15 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 18:19
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 11’i ilkokul öğrencisi 12 kişi yaralandı.
Manisa'da ilkokul öğrencilerini taşıyan Ayhan A. idaresindeki servis minibüsü, Kırkağaç ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde devrildi.
Kazada yaralanan öğrenciler ile servis şoförü hastaneye kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ercan Özkan, öğrencilerin, ilçedeki Bakır Atatürk-Hilmi Bakırlı İlkokulunda taşımalı eğitim gördüklerini söyledi.
Kazanın, minibüsün freninin boşalması sonucu meydana geldiği iddia edildi.
Kaynak: AA
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