Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kütahya'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya'da sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili asılsız paylaşımda bulunan bir kişi daha polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 'Seyitömer Termik Santrali karantinaya alındı' şeklinde haber yayınlandığına dair sosyal medyadan asılsız paylaşım yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.
Polisin yaptığı inceleme sonucu paylaşımı yaptığı belirlenen A.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Polis, aynı konuyla ilgili 3 gün önce de V.A. isimli kişiyi gözaltına almıştı.
Etiketler: koronavirüs gözaltıSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 12:19
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