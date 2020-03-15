Bakanlık, depremden etkilenen illerde oturan ailelerin yaralarını hızlı şekilde sarmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elazığ, Malatya, Van, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Tunceli, Manisa ve Şanlıurfa'da binden fazla personel ile çalışma yürüten ekipler, 1 milyon civarında bağımsız bölümün olduğu ve yaklaşık 4 milyon kişinin yaşadığı 222 bin binada, hasar tespit çalışmasını tamamladı.

İtiraz süreci devam ediyor

Hasar tespit itirazlarını değerlendiren ekipler, bugüne kadar 10 bin 291 yapıyı ilgilendiren yaklaşık 25 bin dilekçeyi inceledi.

Bunun yanı sıra zemin etüt çalışmalarında, 15 bin 560 metre sondaj gerçekleştirildi.

Elazığ'da 2 bin 165 depremzedeye 5 milyon 964 bin lira kira yardımında bulunuldu.

Yıkım sürüyor

Elazığ'da 1457, Malatya'da 513 ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlanırken, Van'da 3 bin 456 konutun ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Adıyaman'da, 6 bin 164 binadaki 11 bin 806 bağımsız bölüm incelendi; 6 bin 703 bağımsız bölümün hasarsız, 3 bin 663 bağımsız bölümün az hasarlı, 136 bağımsız bölümün orta hasarlı, 1169 bağımsız bölümün ağır hasarlı ve 90 bağımsız bölümün yıkık olduğu tespit edilirken, 45 bağımsız bölümün ise acil yıkılmasına karar verildi.

Diyarbakır'da, 8 bin 765 binadaki 12 bin 392 bağımsız bölüm incelendi. Bunlardan 9 bin 726'sının hasarsız, 1903'ünün az hasarlı, 39'unun orta hasarlı, 682'sinin ağır hasarlı, 37'sinin ise yıkık olduğu tespit edildi.

Kahramanmaraş'ta 2 bin 738, Şanlıurfa'da 829, Tunceli'de 1757 bağımsız bölüm incelenirken, Kahramanmaraş'ta 37, Şanlıurfa'da 97, Tunceli'de 886 bağımsız bölümün ağır hasarlı ve yıkık olduğu ortaya çıktı.

Van'da ise 5 bin 578 binada yer alan 7 bin 591 bağımsız bölümün hasar tespiti tamamlandı. Bunlardan 3 bin 456'sının ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Elazığ ve Malatya'da 24 bin konut inşa edilecek

Bakanlık, afet konutu dönüşüm çalışmaları ve rezerv konut uygulamaları kapsamında, Elazığ'da 19 bin 591, Malatya'da ise 4 bin 448 konut yapacak.

Elazığ'ın Cumhuriyet ve Bizmişen mahallelerinde rezerv konut uygulamaları kapsamında yaptırılan 400 konut, depremzede ailelere teslim ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrıca, İLBANK aracılığı ile Elazığ ve Malatya valilikleri ile yerel yönetimlere 26,8 milyon lira hibe destek sağladı.