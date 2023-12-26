Açık 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.12.2023 14:54

Kuşadası yılın son kruvaziyerini ağırlıyor

Kruvaziyer turizmin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine yılın son kruvaziyeri geldi.

Kuşadası yılın son kruvaziyerini ağırlıyor
[Fotograf: AA]

Bahama bayraklı kruvaziyer "Silver Moon", çoğunluğu ABD vatandaşı 279 yolcusuyla sabah saatlerinde Kuşadası Ege Port'a yanaştı.

Gemiden inen turistlerden bazıları, turlarla Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi.

Turlara katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, yılın son gemisini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Güngör, oldukça iyi bir yıl geçirdiklerini ve bu yıl 521 gemiyi ağırladıklarını ifade etti.

Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'a hareket edecek.

ETİKETLER
Aydın Turizm
Sıradaki Haber
İstanbul'da 1,5 dakikada 12 milyon liralık soygun
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:39
Hazine ve Maliye Bakanlığı 300 vergi müfettiş yardımcısı alacak
15:34
Ankara'da planlı elektrik kesintisi
15:28
Muğla'da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
15:28
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: Savaşı kaybettik
15:26
Rusya: Ukrayna ordusunun karşı saldırısını engelleme görevi yerine getirildi
15:23
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 21 bine yaklaştı
Filistinli sanatçı, Gazzeli çocuklarla dayanışma amacıyla bir “kuvözde” İsa'yı canlandırdı
Filistinli sanatçı, Gazzeli çocuklarla dayanışma amacıyla bir “kuvözde” İsa'yı canlandırdı
FOTO FOKUS
İstanbul'da 1,5 dakikada 12 milyon liralık soygun
İstanbul'da 1,5 dakikada 12 milyon liralık soygun
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ