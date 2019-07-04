Kuşadası Körfezi’nde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik helikopteri, Pamucak önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit etti. Durdurulan bot içerisinde, 34'ü çocuk 58 Afganistan ve Suriye uyruklu kaçak yakalandı.

Didim açıklarında da, Sahil Güvenlik ekipleri Tekağaç Burnu'nun batısında lastik botta bir grup göçmen tespit etti. Durdurulan botta 42'si Suriye, 2´si Filistin, biri Ürdün ve biri Irak uyruklu 46 düzensiz göçmen bulundu. Bartın'da ise 4 Afgan uyruklu kaçak yakalandı.

Kaçaklar il göçmen bürolarına teslim edildi.

Kaynak: TRT Haber