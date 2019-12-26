Türkiye
Kurtuluş Savaşı'na katılan 13 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek26 Aralık 2019 Perşembe 05:37 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 05:44
Kurtuluş Savaşında hizmeti tespit edilen 13 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
[Fotoğraf: AA]
Kurtuluş Savaşına katılmış bazı askerlerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırıldı.
Yapılan başvurular üzerine inceleme gerçekleştirildi.
Başvurulardan 13 askerin Kurtuluş Savaşına katıldıkları tespit edildi.
Şehit ve gazilerin isimleri Resmi Gazete'de yayımlanan listede yer aldı.
Kaynak: AA
Etiketler: kurtuluş savaşı asker şehit gazi istiklal madalyası