Kurtardıkları ağaçların gölgesinde dinlendiler

Alev savaşçıları, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın ve Muğla'da günlerdir yangından yangına koştu.

Gecesini gündüzüne katan orman çalışanları, alevlere set çekti, ağaçlara siper oldu. Sarp zirvelere metrelerce hortum çekildi, tüten en küçük dumana müdahale edildi. Suyun bittiği yerde, alevlere toprakla set çekildi.

Ormancıların alevlerle göğüs göğüsle mücadelesi yangını söndürmekle de bitmiyor. Onlar bu kez de bölgede soğutma çalışmaları yapmak için kalıyor.

"Bu, ağacın teşekkürü bize"

Alev savaşçıları, kısa süre de olsa önüne siper oldukları ağaçların gölgesinde dinlendi. Yanmaktan kurtardıkları incir ağaçlarının onlara bir teşekkür hediyesi vardı.

Yeşil vatanın kahramanlarından biri, yanmaktan son anda kurtardıkları ağaçtan aldığı incirleri diğer çalışanlara da ikram etti. "Bunlar da o ağacın teşekkürü bize" ifadelerini kullandı.

Verilen kısa molanın ardından tekrar görevlerinin başına döndüler...

Söndürülen sahada mesai bitmedi

Ormancı Halil İbrahim Yeşil, "Bugün 7'nci gün oluyor, çalışıyoruz. Karşıyaka'ya çıktık, Karşıyaka'da bir gün çalıştık, bir gün sonra gece saat 1 buçuk , 2 gibi İzmir Gaziemir yangınına çıkış aldık. Cuma gününden beri buradayız işte" sözleriyle anlattı verdikleri mücadeleyi.

Yangın bitse de kahraman orman personelinin, yanan sahada çalışması, daha günlerce sürecek...

Haber: Gül Benli

Kamera: Yusuf Beşli

Kurgu: Kaan Kale



