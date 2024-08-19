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Türkiye
AA 19.08.2024 16:23

Kastamonu'da batan tekne denizden çıkartıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan kaptan Öztürk Kürelioğlu'nu arama çalışmaları sürerken, "Maviş" isimli tekne jandarma ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.

Kastamonu'da batan tekne denizden çıkartıldı
[Fotograf: AA]

"Maviş" isimli teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu'nu arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Samsun ve Sinop Emniyet Müdürlüklerinden dalgıç polisler ile Bartın Emniyet Müdürlüğünden polis kontrol botu ve polis gemi personeli katılıyor.

Helikopter, dron, su altı görüntüleme ve kurtarma cihazlarıyla yapılan aramalarda, şu ana kadar kayıp kaptana ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Ekipler, cihazlarla yaptıkları aramada 16 Ağustos'ta tekne batığını tespit etti. JAK ekipleri tekneyi kaldırma yastığı ile battığı yerden denizin yüzeyine çıkardı. Tekne daha sonra Gideros Koyu'nda karaya kadar getirildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne batmıştı. Denizden gelen sesler üzerine yakındaki balıkçı teknesindekiler, batan teknedeki 3 kişiyi kurtarmış, kaybolan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Ekipler, kaybolan Esmanur Gülcan ve Hülya Mütevelli'nin cesedini Gideros Koyu açıklarında 16 Ağustos'ta bulmuştu.

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AFAD Kastamonu UMKE
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