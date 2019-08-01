Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvim’e göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Aynı zamanda İslam aleminin her yıl Mekke'de hac görevini yerini getirme vakti.

Kurban Bayramı için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Kurbanlıklar, satış alanlarındaki yerini aldı. İbadetini yerine getirecekler için sırada, iyi kurbanı seçme telaşı var. İşte kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler…

Hangi hayvanlardan kurban olur?

Kurbanlık; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemez. Kısaca dört ayaklı hayvanlardan kurban olup iki ayaklı hayvanlardan kurbanlık olmaz.

Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir. Bu da; deve 5, sığır ve manda 2, koyun ve keçi 1 yaşını doldurunca gerçekleşir. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir.

Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalı?

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet hem de sağlık bakımından önemli.

Bu nedenle, hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz.

Ancak, hayvanın doğuştan bu özellikleri taşıması kurban edilmesine engel değil. Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez.

Kurbanlık hayvanların yaşları kaç olmalı?

Kurbanlık hayvanların yaş sınırı, Hz. Peygamberin sünneti ile tespit edilmiştir.

Buna göre, devede 5, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır.

Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. Koyunlardaki bu istisna bizzat Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır.

Bunun yanında deve, sığır ve keçinin, koyuna kıyaslanarak besili olması halinde söz konusu yaşları doldurmadan kurban olabileceği söylenemez.

Gebe hayvanın kurban edilmesi caiz mi?

Gebe hayvanların kurban olarak da etlik olarak da kesilmesi uygun değil. Ancak kesilmesi durumunda da kurban ibadeti yerine gelmiş olur.

Kurban edilmek üzere belirlenen gebe bir hayvan kurban edilmeden yavrulayacak olursa iki yol izlenir.

Ya o yavru da annesiyle birlikte kesilir, fakat sahibi etini yemez, yoksullara verir. Yerse kıymetini sadaka olarak vermelidir. Ya da kesilmez ve yavrunun kendisi ya da değeri fakirlere sadaka olarak verilir.

Kaynak: TRT Haber