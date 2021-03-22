Geçtiğimiz yıl dünyanın son 100 yılda gördüğü en sıcak yıllardan biri olarak kayıtlara geçti. Değişen iklim, artan kuraklık Türkiye'de de bazı bölgelerde tehlikeli boyutlara ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2020 Türkiye kuraklık haritasını ocak ayında paylaştı. 12 aylık analiz, iç kesimlerde kuraklığın çarpıcı boyutunu ortaya çıkardı. Çorum ve Amasya, olağanüstü kurak anlamına gelen siyah renge boyandı.

Suluova susuz kaldı

Bu iki şehir geçen yıl en az yağış alan yerler oldu. Amasya'nın, adı Suluova olan ilçesi bile susuz kaldı.

Son birkaç yıldır küresel ısınmayı şehir olarak hissettiklerini dile getiren Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, su kaynaklarının yetersiz kalmasının bunun en büyük göstergesi olduğunu, derelerin kuruduğunu söyledi.

İlçede bulunan Yedikır Barajı, 2020 yılında Amasya'da yaşanan kuraklığın fotoğrafını en net gösteren yer oldu. Suyun geniş bir alanda çekildiği barajın ortasında oluşan ada bütünüyle ortaya çıkmış durumda.

Tarımsal sulama için kullanılan barajın şimdiki haliyle 4 yıl önceki hali arasında büyük fark var. Aynı şekilde şehre içme suyu sağlayan Derinöz Barajında da benzer bir tablo hakim.

Başkan Üçok, gereksiz su kullanımının önüne geçmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirterek, bahçe sulamalarını engellemeye çalıştıklarını söyledi.

Çorum, 40 yılın en büyük kuraklığını yaşıyor

Kuraklık haritasında siyah renge bürünen diğer nokta ise Çorum. Şehirde son 40 yılın en büyük kuraklığı yaşanıyor.

Hatap Barajı, Çorum'a içme suyu temin eden önemli barajlardan biri. Barajda doluluk sadece yüzde 20 seviyesinde.

Çorum DSİ Şube Müdürü Murat Kabakçı, geçen sene aynı mevsimde Hatap Barajı'nın doluluk oranının yüzde 48 seviyesinde olduğunu vurguladı.

Kuraklıktan ise en çok çiftçiler etkilendi. Kuraklık nedeniyle kuru tarıma dönmek durumunda kalan çiftçiler, verimin düşmesinden şikayetçi.

Yıllar içinde azalan yağışlar, kuraklığın kolay kolay da gündemden çıkmayacağını gösteriyor.

Haber: Tayfun Öçal

Kamera: Mustafa Oğuz