Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki ilde FETÖ soruşturması: 10 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa ve İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Semih kod adlı örgüt üyesi Necati U'dan ele geçirilen materyallerde isimleri bulunan, Bursa'daki bazı ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından bölge sorumluları tarafından ardışık periyodik arandıkları belirlenen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince biri bölge sorumlusu, biri astsubay, 6'sı kapatılan askeri okul öğrencisi, 2'si askeri okullara yerleştirilmesi planlanan kişiler olmak üzere 10 şüphelinin yakalanması için Bursa ve İstanbul'da operasyon başlatıldı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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