Haber Giriş: Kaynak: AA
Kumsalda yaralı bulunan 2 caretta caretta tedaviye alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Erzin ilçesinde kumsalda yaralı bulunan 2 caretta caretta tedavi altına alındı.
Burnaz sahilinde yaralı kaplumbağa olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne söyledi.
Bölgeye giden ekipler, yüzgeç ve kabuğundan yaralandığı belirlenen deniz kaplumbağaları kumsaldan aldı.
[Fotoğraf: AA]
Caretta carettalar, tedavi için Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Kaplumbağlar tedavilerinin ardından tekrar denize bırakılacak.
Etiketler: caretta caretta hatay haberSon Güncelleme: 5 Haziran 2020 Cuma 17:05
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