Burnaz sahilinde yaralı kaplumbağa olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne söyledi.

Bölgeye giden ekipler, yüzgeç ve kabuğundan yaralandığı belirlenen deniz kaplumbağaları kumsaldan aldı.

[Fotoğraf: AA]

Caretta carettalar, tedavi için Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Kaplumbağlar tedavilerinin ardından tekrar denize bırakılacak.