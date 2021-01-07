Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç ayrı adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adreslere operasyon düzenleyen polis, 30 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Kumar oynadıkları ve Covid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle bu kişilere 107 bin 650 lira ceza kesildi.