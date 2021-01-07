Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 20:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumar oynayan 30 kişiye 107 bin 650 lira ceza
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye 107 bin 650 lira ceza uygulandı.
Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç ayrı adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adreslere operasyon düzenleyen polis, 30 kişiyi kumar oynarken yakaladı.
Kumar oynadıkları ve Covid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle bu kişilere 107 bin 650 lira ceza kesildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz