Deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, Taşköprü Yaylası'ndaki Dipsiz Göl'de define aramak amacıyla kazı çalışmaları yapıldı.

İsmi açıklanmayan iki kişi resmi izin alarak kamu görevlileriyle birlikte define arama yönetmeliğine aykırı bir şekilde çalışmalarını yürüttü.

Kazı çalışmaları sonucu göl kurudu.

Kaynağı ve akarı olmayan 12 bin yıllık Dipsiz göl toprakla dolduruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olaya neden olan kamu çalışanları görevlerinden uzaklaştırıldı.

Kaynak: TRT Haber, DHA