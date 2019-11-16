Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Dipsiz Göl' açıklaması16 Kasım 2019 Cumartesi 01:34 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 01:44
Gümüşhane'de bulunan 12 bin yıllık Dipsiz Göl, yapılan kazı çalışmaları nedeniyle kurudu. Kültür ve Turizm Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, Taşköprü Yaylası'ndaki Dipsiz Göl'de define aramak amacıyla kazı çalışmaları yapıldı.
İsmi açıklanmayan iki kişi resmi izin alarak kamu görevlileriyle birlikte define arama yönetmeliğine aykırı bir şekilde çalışmalarını yürüttü.
Kazı çalışmaları sonucu göl kurudu.
Kaynağı ve akarı olmayan 12 bin yıllık Dipsiz göl toprakla dolduruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olaya neden olan kamu çalışanları görevlerinden uzaklaştırıldı.
Kaynak: TRT Haber, DHA