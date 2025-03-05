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Türkiye
AA 05.03.2025 15:54

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri sürüyor

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında çocuklar ile aileleri, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle buluşmaya devam ediyor.

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri sürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı, beşinci gününde de yoğun ilgi gördü.

Ramazan boyunca sürecek Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki programda bugün, Kitap Günleri, Cep Sineması, 1 Çocuk 1 Dünya programı, masal anlatımı, balon ve vantrolog gösterileri gerçekleştirildi.

Çocuklar, "Çevre Müfettişi Sıfır Atık", "Atık Kumaştan Çanta Yapımı", "Ahşap Boyama", "Arkadaş Bilekliği Tasarımı" ve "Hacivat-Karagöz Kukla Yapımı" atölyelerinde el becerilerini geliştirme ve farklı sanat dallarını keşfetme imkanı yakaladı.

Etkinlik kapsamında açılan stantlarda çocuklar, ebru sanatı, kaligrafi, ahşap baskı, ahşap gemi yapımı, keçe yapımı, ahşap oyuncakçılık gibi geleneksel sanatları yakından tanıma fırsatı buldu.

Zeka oyunları, tiyatro ve sinema gösterimleri ile curling gibi etkinlikler de çocuklardan ilgi gördü.

Program, ramazan boyunca 12.00-17.00 saatlerinde devam edecek.

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