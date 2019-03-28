İstanbul'un Fatih ilçesinde motosiklet sürücüsü Yalçın M., iş yerinden çıkarak evine doğru gitmeye başladı. Bir süre sonra caddeye giren sürücünün önüne, arkasına dönüp koşmaya başlayan Suriye uyruklu küçük bir kız çıktı.

Yola atlayan kızı, dikkati sonucu son anda fark eden sürücü frene basarak durmayı başardı ancak hafifçe dokunduğu kız büyük korku yaşadı. Ezilmekten son anda kurtulan küçük kız, panikle yol kenarına kaçtı.

Ağabeyinin azarladığı minik kız ağlamaya başladı. Motosiklet sürücüsü ise kızın ağabeyini uyararak yoluna devam etti. Yürekleri ağza getiren o anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA