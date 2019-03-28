Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde il merkezindeki uygulama noktasında şüphelendikleri bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Otomobilin sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başlayınca, polis ekipleri de diğer birimleri uyarıp takibe başladı.

Polis ekiplerinden yaklaşık 70 kilometre kaçan sürücü, Malkara ilçesi girişindeki Bölge Trafik İstasyon Amirliği noktasında kurulun barikatı da ters yöne girerek geçti. Ahievren Mahallesi yönüne kaçan otomobilin sürücüsü daha sonra izini kaybettirdi.

Polis ve jandarma ekipleri kaçan otomobilde bulunan Bangladeşli 6 kaçak göçmeni yol kenarına bırakılmış halde buldu. Yunanistan'a gitmek istediklerini söyleyen kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Polis ve jandarma ekipleri, otomobille kaçan insan tacirini yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA